Сбербанку не нужна докапитализация. О чем это говорит

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что санкции затронули работу Сбербанка. Однако, по его словам, у компании хватит прибыли, чтобы соблюдать все лимиты Центробанка и продолжать кредитование экономики. Докапитализация банку не понадобится. По мнению экспертов БКС, новость умеренно позитивна для акций Сбербанка.

- Это свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии, - подчеркивают эксперты БКС.- Риски докапитализации и размытия акционерного капитала минимизируются. При этом Сбербанк исторически поддерживал высокий уровень достаточности капитала, поэтому новость не должна стать неожиданной для рынка.



Ранее о необходимости докапитализации ВТБ говорил глава банка Андрей Костин.