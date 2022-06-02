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Сбербанку не нужна докапитализация. О чем это говорит

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что санкции затронули работу Сбербанка. Однако, по его словам, у компании хватит прибыли, чтобы соблюдать все лимиты Центробанка и продолжать кредитование экономики. Докапитализация банку не понадобится. По мнению экспертов БКС, новость умеренно позитивна для акций Сбербанка.

- Это свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии, - подчеркивают эксперты БКС.- Риски докапитализации и размытия акционерного капитала минимизируются. При этом Сбербанк исторически поддерживал высокий уровень достаточности капитала, поэтому новость не должна стать неожиданной для рынка.

Ранее о необходимости докапитализации ВТБ говорил глава банка Андрей Костин. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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