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Индексация маткапитала отстаёт от роста цен на жилье - ЦИАН

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Несколько лет назад маткапитал был реальным подспорьем в решении жилищного вопроса, но сейчас польза субсидии значительно уменьшилась, особенно в столице, отмечают эксперты Циан.Аналитики. Они выяснили, сколько квадратных метров можно приобрести на маткапитал в крупнейших городах России и как менялся этот показатель на протяжении последних лет.

- Индексация маткапитала не успевает за ростом цен на жилье: в последние два года маткапитал проиндексировали на 4% в 2021 году и на 8% в 2022, а жилье выросло на 21% и 20%, - подчеркивают эксперты ЦИАН.

В крупных городах материнский капитал компенсирует в среднем 19% стоимости однокомнатной квартиры, 14% – двухкомнатной, 8% – трехкомнатной. В Москве и Сочи маткапитал сопоставим со средним дисконтом по рынку – 5% от стоимости квартиры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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