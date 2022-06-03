«Я решила: выхожу в кэш» - личный опыт

У Елены Дуберштейн богатый опыт инвестирования в разные классы активов: акции, инструменты с фиксированной доходностью. На круглом столе «Депозиты, акции, недвижимость: куда вложить деньги» частный инвестор рассказала, почему приняла решение уйти с фондового рынка «в кэш» и планирует ли вернуться.

– На фондовых рынках я примерно пять лет. Кризисы 2008 и 2014 годов в акциях переживать не приходилось. Но четко понимаю, что прибыль – это не цифры, а то, что удалось зафиксировать и забрать с рынка.

На момент начала спецоперации я обслуживалась у двух брокеров: у одного был индивидуальный инвестиционный счёт, который работал уже более трех лет. У другого – брокерский счёт, где были исключительно валютные сбережения и зарубежные акции.

Все началось 24 февраля, в четверг. Когда к понедельнику стало ясно, что события только набирают обороты, а санкции усиливаются, нужно было оперативно принимать решения: по моим оценкам, риски потерять инвестиции превалировали над возможностью заработать. Геополитика оказывала сильнейшее влияние на мировые финансовые рынки. Некоторые российские банки попали под санкции, и брокер, у которого были все мои зарубежные эмитенты, оказался в их числе. Я приняла решение – выйти с рынка. Что-то у меня было с очень хорошим плюсом, что-то – в минусе, но я твердо решила: выхожу в кэш, а дальше решу, что делать.

На ИИС у второго брокера были не только зарубежные эмитенты, но и российские. Но оказалось, что продать активы и закрыть счет – даже при том, что прошло три года и я по всем правилам могла это сделать – физически было невозможно – торги на Московской бирже были приостановлены. Это пугало. При этом получить хоть какую-то информацию, поддержку было практически нереально: финансовые советники были в такой же растерянности и не знали, что будет дальше.

Мне известны примеры, когда даже очень опытные инвесторы приняли решение вывести деньги с фондового рынка. Кто-то приобрел недвижимость, кто-то открыл банковский депозит – под 20 процентов годовых.

Для любого инвестора важно не только заработать, но и сохранить. Многие впервые оказались в ситуации заморозки активов. Во-первых, вклады в валюте оказались фактически заморожены. Тебе предлагают забрать в рублях, но тебе-то нужна валюта. Во-вторых, приостановка торгов на российском фондовом рынке на столь продолжительное время стала для многих шоком. Ты инвестор, у тебя есть деньги, активы, но ты не можешь ими воспользоваться. И ничего не можешь изменить. О таких рисках всерьез никто не думал.

Доверие к инвестиционным инструментам в моменте оказалось подорвано. Я знаю инвесторов, которые даже из банков забрали все деньги и положили в сейф. «Бог с ней, с этой инфляцией, – говорили они. – Пусть в сейфе полежат. Так спокойнее».

Сейчас главный вопрос, который я слышу, куда направить инвестиции? Рынок акций в текущих геополитических условиях пока не кажется перспективным. Безусловно, цены более чем привлекательные, но никто не понимает, как долго рынок будет находиться на этих привлекательных уровнях. Есть такое мнение, что пока спецоперация не закончится, рынок акций расти не будет. Не нужно исключать и риск делистинга российских компаний: непонятно, кто выживет. Многие отказываются от публичной отчётности – и это тоже вызывает определённые опасения.

При этом я не отношусь себя к той категории инвесторов, которые сказали: «Все, на фондовый рынок – больше никогда!». Мой интерес не пропал, и я вернусь, вопрос – когда?