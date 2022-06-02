В Иркутской области с 1 июня увеличен МРОТ

В соответствии с решением Президента РФ правительством Иркутской области принято постановление об изменении прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 10%. Соответствующий документ подписал первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства региона Константин Зайцев.

Согласно изменениям, прожиточный минимум на душу населения в целом по Иркутской области составит 14 754 рублей: в южных районах – 13 795 рублей, в северных районах региона – 17 941 рублей.

Также с 1 июня 2022 года на 10% вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ‒ 15279 рублей. В Приангарье МРОТ с учетом начисления районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате составляет соответственно от 24 446 рублей в южных районах области до 38 198 рублей в северных районах области.

Напомним, прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей и другие.

Подробнее ознакомиться с постановлением Правительства Иркутской области можно по ссылке: https://clck.ru/pbwcm.