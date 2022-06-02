ИНК выиграла конкурс лучших социальных проектов в России

Иркутская нефтяная компания заняла первое место в категории «Медико-социальные проекты» на конкурсе «Лучшие социальные проекты России-2022». Победителем признан проект по финансированию строительства госпиталя в Усть-Куте для лечения пациентов с внебольничной пневмонией.

Корпус на 60 мест был передан Усть-Кутской районной больнице 15 июля 2021 года. Площадь медицинского объекта - 3 тыс. квадратных метров. Все палаты, рассчитанные на одного либо двух пациентов, оборудованы отдельным входом, душем и санузлом. В здании полностью оборудованы три палаты реанимации. Корпус оснащен современной системой вентиляции с обеззараживанием, системой врачебной связи и собственной кислородной станцией. На территории создан и пункт для дезинфекции спецтранспорта.

Строительство современного медицинского объекта было реализовано в условиях пандемии. По мере возникновения форс-мажорных ситуаций требовался оперативный поиск решений, что помогло построить и сдать объект в рекордные сроки.

Общая сумма финансирования, включая строительство и закупку медоборудования, составила более 500 млн рублей. С момента открытия лечение прошли 800 пациентов с COVID-19.

Напомним, в период пандемии ИНК активно поддерживала региональную систему здравоохранения. Для больниц Иркутска, Усть-Кута, Красноярского края и Якутии закупались оборудование, медикаменты и СИЗы. Всего на поддержку здравоохранения в борьбе с коронавирусом было потрачено более 700 млн рублей.

Помощь жителям Усть-Кутского района оказывает и Благотворительный фонд Марины Седых. В 2020 году фонд одним из первых в России запустил программы реабилитации для перенесших коронавирус в средней и тяжелой формах. Обследование и восстановительное лечение уже получили 380 жителей Усть-Кутского района. Данная программа фонда является приоритетной - на июнь уже сформирована группа из 18 человек. Несмотря на новые экономические условия, социальные проекты Иркутской нефтяной компании и благотворительного фонда Марины Седых реализовываются в полном объеме и при прежнем финансировании.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский завод полимеров. В 2022 году Минпромторг, Газпром, ИНК подписали дорожную карту по добыче лития на Ковыктинском месторождении. В настоящее время общее число сотрудников компаний группы – более 12 тыс. чел.