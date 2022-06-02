Иркутяне стали чаще воровать цветы с городских клумб – мэрия

Случаи краж рассады с клумб города участились в Иркутске, об этом сообщает мэрия со ссылкой на МУПЭП «Горзеленхоз».

«К сожалению, случаи кражи уже замечены практически на всех клумбах. Люди не стесняются, выкапывают все виды рассады. Хочется обратиться к жителям Иркутска. Пожалуйста, будьте бдительны. Давайте вместе постараемся, чтобы наш город был красивым и цветущим», – заявила мастер агрокомплекса «Горзеленхоз» Лариса Костиш.

Например, на улице Горького неизвестные украли гвоздики, на бульваре Постышева – бархатцы. На улице Ленина была замечена кража петунии и аллисум. Также на улице Карла Маркса украдены петуния, ипомея и бакопа.

В соответствии с законодательством Российской Федерации за кражу цветов с клумб предусмотрено административное или уголовное наказание. Нарушителей выявляют по камерам, установленным в парках и скверах. Руководство «Горзеленхоза» намерено обратиться в правоохранительные органы.