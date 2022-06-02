Замдиректора соцзащиты Осинского района заподозрили в мошенничестве на 119 тыс. рублей

Боханский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области на основании оперативных материалов регионального управления ФСБ России возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора – начальника отдела мер социальной поддержки ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Осинскому району», подозреваемой в мошенничестве на 119 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с сентября 2020 года по март 2022 года заместитель директора, используя свое служебное положение, незаконно назначала себе пособия на своего малолетнего ребенка на основании Указа президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.