Эксперт назвал страну, которая предлагает скидки российским туристам

Турецкие отели уже в мае предлагали российским туристам номера со скидкой около 30 процентов. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере туризма Алексан Мкртчян.

«В этом году в Турцию приедет меньше российских туристов, чем ожидалось. Вместо примерно семи миллионов россиян будет четыре миллиона максимум. Из-за этого турецкие отельеры вынуждены сильно снижать цены. Например, уже в мае дисконт составил примерно 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро. Плюс к этому резко подорожал рубль (по отношению к турецкой лире, – ред.), поэтому в Турции и предлагают такие цены, которых нет в Сочи», – добавил Алексан Мкртчян.

Стоимость отдыха в Турции снизится еще больше, когда увеличится количество авиарейсов в эту страну, полагает эксперт.