2,09 млрд рублей дополнительно получит Приангарье из федерального бюджета

Правительство РФ одобрило Иркутской области заявку на инфраструктурные бюджетные кредиты для реализации проектов 2024-2025 годах. Заявку на предоставление дополнительного лимита одобрили на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое состоялось под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Участие в заседании принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в Иркутской области реализуются пять жилищных проектов, в составе которых предусмотрено девять объектов. По некоторым ранее одобренным объектам произошло удорожание.

– Заявку на дополнительный лимит направили в Минстрой России в установленные сроки, положительные заключения федеральных органов исполнительной власти получены. Прошу заявку поддержать, – доложил глава региона.



– По многим параметрам регион в зеленой зоне, но нужно подтягивать жилищное строительство, поэтому заявка своевременная, направленная на развитие водо- и теплоснабжения, будет иметь хороший эффект, – сказал Марат Хуснуллин.



Более чем на 2 млрд рублей повысилась стоимость контрактов у трех объектов инженерной инфраструктуры. На 512 млн рублей подорожало строительство котельной на биотопливе и строительство комплексных очистных сооружений в Усть-Куте. По этим объектам контракты уже заключены, до 10 июня планируется доведение аванса. В рамках проекта «Комплексное развитие территории в предместье Рабочем в Иркутске» произошло повышение цены строительства теплового луча на 1,6 млрд рублей. 6 июня запланировано заключение контракта на доставку труб.



Напомним, на реализацию проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов региону одобрены 8,6 млрд рублей, в 2022-м будут перечислены 4,1 млрд рублей, что составляет 48 % от суммы, в 2023-м – 4,5 млрд рублей. Игорь Кобзев в своем докладе подчеркнул, что реализация проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов находится под особым контролем правительства региона. Реализация данных проектов позволит улучшить жилищные условия граждан, ввести 1,4 млн кв. м жилья, в том числе 144 тыс. кв. м социального жилья.