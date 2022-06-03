Азиатско-Тихоокеанский Банк поддерживает программу «Учитель для России» в Приморье

Общественная программа «Учитель для России», которую реализует фонд «Новый учитель», расширяет свою географию — и начинает работу в школах Владивостока. Отбор участников в программу завершается 6 июня, а летом будущих учителей ждёт обучение и погружение в профессию. В этом году Летний институт для учителей Приморья пройдёт при поддержке Азиатско-Тихоокеанского Банка — нового партнёра фонда «Новый учитель».

Программа «Учитель для России» с 2015 года помогает профессионалам из разных сфер стать учителями в обычных массовых школах на два года, создаёт сообщества талантливых специалистов, способных дать импульс развитию российского образования.

Чтобы преодолеть проблему образовательного неравенства, «Учитель для России» работает в массовых региональных школах, которые испытывают недостаток в учителях и не могут похвастаться высокими образовательным результатами.

«Помогать развитию образования – в ДНК Азиатско-Тихоокеанского банка, тем более в ключевом, «домашнем» для нас Приморском крае. Это не только наш вклад в развитие Востока России, но и инвестиции в будущее нашего банка, в создание кадрового резерва, который начинает формироваться ещё в школьные годы», — отметил председатель правления АТБ Алексей Коровин.

В Приморье программа вышла при поддержке краевого Министерства образования, а также генерального партнёра в регионе — транспортной группы FESCO. Азиатско-Тихоокеанский Банк присоединяется к партнёрам фонда и поддерживает развитие программы «Учитель для России» на Дальнем Востоке.

«Благодаря поддержке АТБ первые десять участников программы «Учитель для России» скоро пройдут обучение на Летнем институте — и уже 1 сентября начнут работу в массовых школах Владивостока. АТБ поддерживают нашу программу не только финансово: мы также планируем совместные занятия для школьников по финансовой грамотности и профориентации. Мы очень благодарны АТБ за поддержку — и рады, что разделяем общие ценности и интересы с командой банка. Вместе мы не просто делаем региональное школьное образование лучше — но и помогаем тем детям, которые нуждаются в помощи больше других», — говорит региональный директор «Учитель для России» в Приморье Ярослав Артюхин.

Принять участие в отборе «Учитель для России» может каждый: в программе нет возрастного ценза, требований к наличию опыта или диплому педагога. Единственное обязательное условие — это оконченное высшее образование по любой специальности. Каждый участник пройдёт интенсивное обучение у методистов, коучей, экспертов в сфере образования — и через два года работы получит диплом НИУ ВШЭ о профессиональной переподготовке. «Учитель для России» предоставляет всем участникам финансовую поддержку, оплату аренды жилья на новом месте, постоянную поддержку кураторов, менторов и методистов, а также большого сообщества единомышленников.

Подробнее о программе «Учитель для России» на сайте https://uchitel.ru/