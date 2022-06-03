Спрос на специалистов из сферы производства вырос в Иркутской области на 72%

Аналитики hh.ru выяснили (исследование есть у SIA.RU), вырос ли в этом году спрос на сотрудников из сферы производства в Иркутской области, и какие специалисты наиболее востребованы.

В мае этого года спрос на специалистов из сферы производства увеличился в целом по стране на 81%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Иркутской области потребность в таких кадрах выросла примерно на том же уровне, +72%.

Больше всего производство нуждается в конструкторах – для них предназначено 30% от всех предложений в данной профсфере, причем за год потребность в данных профессионалах выросла в регионе более, чем в 20 раз. В пятерке самых востребованных также оказались специалисты из сферы машиностроения (20% вакансий из сферы производства), пищевой промышленности (12%), специалисты по контролю качества (12%), сотрудники по закупкам и снабжению (11%) и кадры со специализацией «управление цехом» (9%).

Растущие кадровые потребности производства повлияли и на число вакансий для руководителей в этом направлении. Например, в 8 раз выросло количество предложений о работе со специализацией «управление цехом», в 4 раза – «управление проектами», в 3 раза – «руководство предприятием».