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2 июня состоялся видеочат в Telegram «Финансовая безопасность: как уберечь себя и деньги»

С помощью нашего эксперта Максима Сёмова, руководителя направления в АТБ, волонтёра федеральной программы по финансовой грамотности, участники вебинара узнали о планировании личного бюджета, его рациональном распределении и эффективных методах экономии. Вебинар прошел в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su.

Спикер подробно остановился на теме мошенничества в сфере финансов, распространенных и неочевидных схемах обмана и рекомендациях по противостоянию злоумышленникам. Максим на множестве конкретных примеров рассказал о действиях мошенников и дал советы, как с ними бороться. После выступления эксперт по традиции ответил на вопросы слушателей.

Вебинары в форме аудио- и видеочатов в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка проходят на регулярной основе. В современном и удобном формате каждый желающий может узнать экспертное мнение опытных банкиров по различным темам, интересным для широкой аудитории. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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