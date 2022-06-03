Сбер предоставил возможность подключения к SberBusinessAPI в личном кабинете

Корпоративные клиенты Сбера теперь могут самостоятельно подключиться к сервисам цифрового канала SberBusinessAPI в интернет-банке СберБизнес.

Для этого необходимо выбрать в меню пункт «Все продукты и услуги» — «Сервисы для торговли» — SberBusinessAPI. Пользователю достаточно заполнить простую форму заявления и подписать его электронной подписью. После этого клиент сразу же получает все необходимые данные для доступа к тестовому стенду и может начать интеграцию выбранных сервисов.

Такой способ подключения обеспечивает быстрый доступ к набору базовых сервисов прямой интеграции SberBusinessAPI без согласования сложных договорных конструкций. В результате клиенты могут работать с зарплатными проектами, созданием рублёвых поручений, получением выписок и другими задачами.

Реализованное решение также позволяет управлять TLS-сертификатами, необходимыми для защищённого подключения к сервисам SberBusinessAPI. Если раньше этот процесс занимал несколько дней, то сейчас — несколько минут. В личном кабинете пользователь может в любой момент скачать сгенерированный ранее сертификат, цепочку доверенных сертификатов и сертификат подписи банка либо отозвать действующие сертификаты.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«Технология работы с API в личном кабинете была реализована в СберБизнесе впервые в российском корпоративном банкинге. Уже сейчас показатель ежемесячной активности (MAU) SberBusinessAPI составляет 851 тысячу пользователей, и 40% из них пользуются личным кабинетом. Это говорит о большой востребованности сервиса и его удобстве».

Для работы с аналитикой данных пользователю часто необходим срез статистики по периодам. В личном кабинете клиент в режиме реального времени получает информацию о статистике использования сервисов SberBusinessAPI. Доступны такие опции, как график, отражающий статистику и стоимость запросов по действующей тарифной сетке, отчёт по данным, на основе которых построен график (в форматах PDF и XLS), первичные учётные документы за все прошедшие периоды, которые показывают факт расходования средств и оплату комиссионного вознаграждения клиентом.

При этом в статистике учитываются только запросы к тем методам API, обращение к которым влияет на расчёт стоимости использования сервисов SberBusinessAPI согласно применяемому тарифу. Кроме того, в личном кабинете пользователь может настроить уведомления о достижении установленного числа запросов, чтобы заранее знать о приближении к порогу следующего диапазона тарифной сетки.

SberBusinessAPI — одно из наиболее безопасных и развитых решений на российском рынке по количеству продуктовых методов (порядка 120 сервисов и услуг для предпринимателей в едином интерфейсе) и возможностей подключения, а также по скорости работы. Клиентская база этого решения насчитывает более 300 внешних интеграций, в том числе с крупнейшими компаниями страны. Ежедневно через SberBusinessAPI проходит более 6 млн запросов по 120 продуктовым методам (управление динамическими лимитами по бизнес-карте, платежи, зарплатный проект, выписки по счетам и прочее).