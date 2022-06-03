Сбер запустил СберТранспорт — многофункциональный маркетплейс транспортных услуг для корпоративных клиентов

Платформа СберТранспорт — первый в России маркетплейс транспортных услуг для коммерческих и бюджетных предприятий, позволяющий автоматизировать процессы, сделать их прозрачными и значительно снизить расходы на транспортные услуги. Новый продукт был представлен в рамках VII Ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022).

Этот мультифункциональный инструмент управления объединяет заказчиков и исполнителей (таксопарки, логистические компании, станции техобслуживания и др.) на одной площадке и обеспечивает решение транспортных задач любого масштаба на всей территории РФ.

Платформа реализована в формате сайта и мобильного приложения и обеспечивает удобный режим получения транспортных услуг в одном окне:

деловых поездок сотрудников (с использованием такси для частных и групповых поездок, каршеринга, общественного, а также личного транспорта сотрудников), которые можно заказать в любое место и время;

логистических услуг (доставка грузов и документов по направлениям: межрегиональные и внутрирегиональные перевозки от 1 кг до 20 т, курьерская экспресс-доставка, мультимодальные и авиаперевозки, погрузо-разгрузочные работы), позволяющие выстраивать эффективные цепочки поставок, объединять перевозки, прогнозировать и снижать их стоимость.

Возможности платформы и перечень услуг постоянно пополняются, в том числе уникальными услугами.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы создали СберТранспорт для решения наших внутрикорпоративных задач: стандартизации и автоматизации процессов, повышения качества услуг, а также, что важно, оптимизации транспортных расходов.

По итогам внедрения цели были достигнуты. Процессы по всей стране стали едиными и прозрачными, оценка сотрудниками качества сервиса (CSI) выросла с 78 до 99%, а транспортные расходы снизились на 22% в годовом исчислении.

Уверен, что наш опыт может быть полезен сотням, а может, даже тысячам предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, а также бюджетным предприятиям».