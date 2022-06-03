Газпромбанк открыл Центр банковского сопровождения в Екатеринбурге

Газпромбанк открыл Центр банковского сопровождения контрактов в Екатеринбурге. Для российской банковской системы это относительно новый, но востребованный вид услуг. Город станет базовой точкой развития перспективного направления бизнеса в УФО. Символическую ленточку перерезали Первый Вице-Президент Банка Владимир Бусько и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Церемонию посетили руководители крупных корпоративных клиентов, представители Правительства Свердловской области и журналисты.

В настоящее время Газпромбанк активно работает над расширением своего территориального присутствия в сфере банковского сопровождения. Суть банковского сопровождения – в контроле за целевым использованием финансирования, выделенного на реализацию проекта, по всем уровням кооперации. Создание центра в Екатеринбурге прежде всего направлено на повышение эффективности работы Банка с корпоративными клиентами при оказании услуги банковского сопровождения контрактов и позволит расширить портфель сопровождаемых Банком контрактов и клиентских пассивов. Инструмент применяется в ходе реализации инфраструктурных проектов, промышленных, девелоперских, энергетических строек и других знаковых инициатив макрорегиона. Услуга используется и при проведении работ в рамках программы газификации и догазификации российских регионов.

С начала 2022 года центры банковского сопровождения были созданы во Владивостоке и Новосибирске.

«Мы в Газпромбанке можем способствовать успешной реализации инициатив макрорегиона не только финансируя проекты, но и привнося свой опыт, компетенции и сервисы, объединенные в экосистему банковского сопровождения контрактов, в инвестиционные проекты. Банковское сопровождение становится все более востребованным инструментом, поэтому с 2020 года мы масштабируем этот опыт, открывая специальные подразделения – центры банковского сопровождения по всей стране.

Постоянное присутствие на уральской земле, где действуют промышленные заводы, безостановочно реализуются планы по импортозамещению и другие стратегические инвестпроекты, среди которых строительство промышленных объектов, автодорог, создание экологических кластеров позволит Банку увеличить портфель контрактов на банковском сопровождении и обеспечит высокий уровень эффективности при взаимодействии с партнерами – представителями бизнеса и госорганов», – отметил Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Банка Олег Мельников.

«Сегодня с применением банковского сопровождения создаются объекты транспортной и социальной инфраструктуры, строятся жилые дома, появляются новые предприятия и другие промышленные объекты. Уже накоплен большой опыт применения инструмента и в Свердловской области. Открытие центра позволит укрепить деловые связи местного бизнес-сообщества и банковской сферы, способствуя развитию эффективного и взаимовыгодного сотрудничества», – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Газпромбанк – один из лидеров рынка банковского сопровождения контрактов в России. Портфель контрактов на банковском сопровождении в Банке сегодня превышает 9 трлн рублей. Передовой сервис позволяет не только контролировать целевое использование средств в проектах и проводить мониторинг расчетов, но и является уникальной цифровой платформой, позволяющей заказчику в онлайн-режиме отслеживать финансовое исполнение проекта.