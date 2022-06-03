Стартовал модный конкурс «Задизайни экосумку»

Торговая сеть «Слата» совместно с благотворительным фондом «Подари планете жизнь» объявила старт конкурса «Задизайни экосумку» и провела яркое открытие и презентацию 1 июня на набережной Ангары. Основная тема конкурса – культурные коды Иркутска. Авторы лучших работ получат не только денежные призы, их дизайн будет представлен на экосумках в супермаркетах «Слата», рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

В первый день лета «Слата» собрала на набережной Ангары городской праздник, где гости мероприятия рисовали свое видение экосумки, а дети изучали существующие культурные коды и старательно выводили их на листах с помощью различных рисовальных техник.

На площади пятеро гостей мероприятия рисовали авторские экосумки и свой культурный код Иркутска. Дизайнеры Илья и Екатерина Ступины выбрали минимализм – иркутские символы, которые узнаются многими, – омуль, чайки, шишка, Амурские ворота, Байкал.

Тему с изображением зверей поддержала и художник Елена Салтыкова, изобразив милую лисицу с цветами в руке. Наталья Еремеева, руководитель фонда «Подари планете жизнь», решила изобразить на сумке деталь красивого дома в Иркутске, творение известного архитектора Владимира Рассушина. По словам Натальи, он сыграл огромную роль в появлении особого краснокирпичного стиля и деревянного модерна в Иркутске кв конце 19 века.

– Иркутск – это дворы и улочки, это скверы и площади, набережная. У города много символов, одними из ярких и символичных являются иркутские деревянные окна и наличники. У нас душевный и теплый Иркутск! Иногда, прогуливаясь вечером мимо деревянных домов, кажется, что ты даже слышишь людей, которые жили в то время. И на моей сумке деревянный Иркутск – окно и ставни, а в нем выглядывает маленький белек, который машет всем лапкой, – поделилась идеей руководитель портала irk.ru Анна Суркова.

– Мы живем около всемирно известного озера, великой достопримечательности нашей страны, и пропитаны духом Байкала. Это чистейшая вода, это уникальная природа, это сибирские люди, которые очень трепетно относятся к своей земле и гордятся, что родились и выросли здесь. Поэтому я решила нарисовать легкий и нежный образ Ангары. Считаю, что это очень символично в объявленный нынче Год Ангары, – рассказала создатель арт-фото студии «Лети» Наталья Алферьева.

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