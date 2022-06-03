Газпромбанк улучшил условия по кредитам на покупку автомобиля и на любые цели

Газпромбанк снизил ставки по кредитам на покупку автомобиля и на любые цели (под залог авто).

С 2 июня минимальная ставка по кредитам на сумму до 5 млн рублей включительно составляет 5,9%, максимальная – 12,9% годовых. Такие ставки действуют при оформлении личного страхования заемщика и предоставлении автомобиля в залог. Без предоставления автомобиля в залог ставки будут от 10,9% до 15,9% годовых.

Кредит в Газпромбанке можно оформить на покупку нового или подержанного автомобиля, мототехники, электромобиля. Более того, заемщики могут взять кредит под залог своего автомобиля абсолютно на любые цели — ремонт, строительство, обучение и т.д.

Сумма кредита – от 300 тыс. до 5 млн рублей включительно. Первоначальный взнос не требуется. Для оформления необходим минимальный пакет документов – для сумм до 2 млн рублей достаточно предоставить паспорт.

Подать заявку на автокредит можно на сайте или в офисе Банка. Также Газпромбанк предлагает доставку банковской карты с одобренной суммой на дом. Такая услуга доступна в некоторых городах.

Узнать подробнее об автокредитовании Газпромбанка, а также подать заявку на кредит можно на сайте.