Газпромбанк снизил ставки по кредиту наличными

Газпромбанк снова снижает ставки по кредиту наличными – снижение составило 4 п.п. Теперь ставки составляют от 5,9% до 15,9% годовых при оформлении полиса личного страхования заемщика в рамках кредитного договора.

Ставка также зависит от суммы и способа оформления кредита. Если заемщик отказывается от личного страхования, то ставка по кредиту увеличивается на 10-12 п.п. в зависимости от суммы кредита. При этом для зарплатных клиентов*, сотрудников бюджетных организаций предусмотрены скидки.

Оформить кредит наличными в Газпромбанке можно на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок от 13 месяцев до 7 лет. Подача заявки доступна как в мобильном приложении или на сайте банка, так и в офисе Газпромбанка.

Чтобы оформить кредит, нужен минимальный пакет документов. Достаточно только паспорта, если заемщик подает заявку на сумму до 2 млн рублей, и авторизации через Госуслуги – при кредите на сумму до 5 млн рублей.

В ряде городов Газпромбанк предлагает получить кредит, не выходя из дома. При одобрении кредита представитель банка доставит карту с зачисленной на нее суммой.

Подробнее с условиями получения кредита наличными и тарифами можно ознакомиться здесь.



* Клиенты, которые получают заработную плату на банковские карты и счета Банка ГПБ (АО).