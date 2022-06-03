Дальневосточный банк получил максимальную оценку за качество информирования МСП о программах льготного кредитования

Дальневосточный банк вошел в число 27 региональных банков, получивших максимальную оценку в рамках исследования Центра стратегических разработок при участии Минэкономразвития, проведенного весной 2022 года. Изучалась работа 88 банков России по выдаче льготных кредитов малому и среднему бизнесу. Мониторинг проводился по методике привлечения «тайных покупателей».

Исследование оценивало степень информированности работников банка по трем параметрам:

информация об участии банка в программе;

информация о наличии лимитов по программе (всем опрашиваемым банкам на 2022 год установлен лимит предоставления кредитов, а также лимит субсидии);

корректность предоставленной информации о параметрах программы.

Максимальная оценка, которую мог получить банк — 1, минимальная — 0. Средняя оценка, которую получили банки, — 0,53.

"Дальневосточный банк участвует во всех основных государственных программах по поддержке МСП. Наши сотрудники тщательно изучают все условия предоставления льготных кредитов для того, чтобы найти для каждого нашего клиента оптимальное решение задач его бизнеса",- прокомментировал вице-президент Дальневосточного банка Вячеслав Тогобицкий.