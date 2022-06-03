Региональная сеть Россельхозбанка покрыла 100% сельских территорий

К началу лета 2022 года региональная сеть Россельхозбанка насчитывает 1542 точки продаж в 82 регионах страны. Из них 1023 точки, то есть свыше 66%, расположены в малых городах и на сельских территориях. Банк обеспечивает 100% покрытие сельских территорий в том числе благодаря организации работы уполномоченных представителей, оказывающих консультационные услуги.

«Наряду с развитием цифровых каналов предоставления банковских услуг населению России мы продолжили расширять и сеть точек продаж, представленную офисами банка и удаленными рабочими местами на территории торгово-сервисных предприятий, многофункциональных центров и других партнеров. Мы знаем, что такие традиционные форматы удобны многим из наших клиентов, поэтому и далее будем поддерживать высокий уровень «физического» присутствия. Для нас как опорного банка АПК особенно важно обеспечить полноценный доступ к финансовым услугам для населения сельских территорий. Мы продолжаем работать над всесторонним улучшением качества обслуживания», – прокомментировала директор Департамента управления и развития региональной сети Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Ранее в 2022 году Россельхозбанк объявил о планах развития в регионах сети Центров деловой активности, где кроме непосредственно банковских услуг разместятся окно МФЦ, зона для коворкинга с бесплатной сетью Wi-Fi и зарядками, постаматы, «уголок здоровья» переговорная для деловых встреч и рабочее место, оборудованное компьютером для самостоятельной работы клиентов.

Россельхозбанк планирует размещать Центры деловой активности в административных центрах районов, в том числе на сельских территориях. Они позволят улучшить инфраструктуру, повысят доступность различных услуг для населения, что, как следствие, будет способствовать повышению уровня жизни на селе.

Первые Центры деловой активности Россельхозбанк собирается открыть в Липецкой, Саратовской, Брянской областях и в Республике Татарстан во второй половине 2022 года.