ИНК поддержит проект Русского географического общества в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания окажет грантовую поддержку проекту Русского географического общества (РГО) в Усть-Куте, рассказали SIA.RU в компании.

Мероприятия Иркутского областного отделения Русского географического общества в 2022 году будут посвящены 85-летию Иркутской области. Попечители общества профинансируют 12 проектов в регионе. ИНК поддержит проект «Люди трех родов»» Усть-Кутского исторического музея. Целью проекта является обновление экспозиции о коренном народе Сибири – эвенках. Также в этом году планируется участие общества в Фестивале РГО в Москве, проведение Ночи географии и Географического диктанта.

ИНК активно поддерживает проекты на территориях присутствия. В 2021 году компания помогла издать сборник дневников одного из сподвижников Петра I, руководителя первой научной экспедиции в Сибирь Даниэля Готлиба Мессершмидта – «В Иркутском на реке Ангаре», под редакцией исследователя из Усть-Кута Юрия Чивтаева.

Ранее ИНК оказала финансовую поддержку администрации Киренского района, направленную на возведение фрагментов Киренского острога. Объект культурного наследия расположен на берегу реки Лена. Кроме того, на средства компании был проведен капитальный ремонт историко-краеведческого музея и прилегающей территории. В январе 2022 года компания утвердила программу по сохранению традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера на территориях своего присутствия до 2026 года, которая предусматривает финансирование мероприятий по развитию оленеводства, традиционных промыслов, сохранению исконной среды обитания, а также культуры малочисленных этносов.