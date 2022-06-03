Загрязнение реки сточными водами обнаружили в Братске – там массово погибла рыба

Уголовное дело возбудили по факту загрязнения сточными водами реки Вихоревка в городе Братске Иркутской области, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Установлено, что сбросы имели превышение допустимых концентраций химических веществ, относящихся к 1 и 3 классам опасности.

«В результате химического загрязнения водного объекта произошла массовая гибель водных ресурсов и существенное снижение его рыбопродуктивности по причине деградации мест нагула рыбы», – говорится в сообщении.

Виновным грозят штрафы, арест, исправительные работы или отстранение от должности, согласно санкциям уголовной статьи.