Ольхон, Сухое Озеро, Ангасолку и две бухты вновь разрешили посещать туристам

Одни из самых популярных в Иркутской области маршрутов вновь с 3 июня разрешили посещать туристам – север и юг острова Ольхон, Озеро Сухое, о.п. Темная Падь – Старая Ангасолка, а также бухты Песчаная и Бабушка, ранее территории были закрыты из-за высокого класса пожарной опасности, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Принятию решения об открытии маршрутов способствовали метеорологические условия: установившаяся на указанных территориях дождливая безветренная погода, а также благоприятный в пожароопасном отношении периодный прогноз», – говорится в сообщении.

Кроме того, если власти примут решения о снятии режима ЧС в Приангаье, будет открыта для посещения Большая Байкальская тропа. А вот маршруты на Кругобайкальской железной дороге пока закрыты вне зависимости от пожарной ситуации: там зафиксирована высокая сезонная концентрация медведей, которые опасны для пеших посетителей.