Новости

Ольхон, Сухое Озеро, Ангасолку и две бухты вновь разрешили посещать туристам

Одни из самых популярных в Иркутской области маршрутов вновь с 3 июня разрешили посещать туристам – север и юг острова Ольхон, Озеро Сухое, о.п. Темная Падь – Старая Ангасолка, а также бухты Песчаная и Бабушка, ранее территории были закрыты из-за высокого класса пожарной опасности, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Принятию решения об открытии маршрутов способствовали метеорологические условия: установившаяся на указанных территориях дождливая безветренная погода, а также благоприятный в пожароопасном отношении периодный прогноз», – говорится в сообщении.

Кроме того, если власти примут решения о снятии режима ЧС в Приангаье, будет открыта для посещения Большая Байкальская тропа. А вот маршруты на Кругобайкальской железной дороге пока закрыты вне зависимости от пожарной ситуации: там зафиксирована высокая сезонная концентрация медведей, которые опасны для пеших посетителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Куда вложить деньги? Круглый стол «Делу – время», 30 мая.
«Акции надежнее денег»
«Я решила: выхожу в кэш» - личный опыт
Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании