Спрос на специалистов из сферы производства вырос в Иркутской области на 72%

В мае этого года спрос на специалистов из сферы производства увеличился в целом по стране на 81%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Иркутской области потребность в таких кадрах выросла примерно на том же уровне, +72%, выяснили аналитики hh.ru. Зарплаты на высокооплачиваемые вакансии в регионе составляют от 100 до 200 тысяч рублей.
Больше всего производство нуждается в конструкторах - для них предназначено 30% от всех предложений в данной профсфере, причем за год потребность в данных профессионалах выросла в регионе более, чем в 20 раз. В пятерке самых востребованных также оказались специалисты из сферы машиностроения (20% вакансий из сферы производства), пищевой промышленности (12%), специалисты по контролю качества (12%), сотрудники по закупкам и снабжению (11%) и кадры со специализацией «управление цехом» (9%).
Специалистов по производству в Иркутске и области ищут не только местные компании, но и работодатели из других регионов, в частности из Якутии, Дальнего Востока, Новосибирской области и др.
Самая высокооплачиваемая вакансия на данный момент в сфере производства в регионе - заведующий производством и начальник участка, предлагаемая зарплата – до 200 тысяч рублей.
Высокооплачиваемые вакансии в сфере производства, Иркутская область
- Заведующий производством, до 200 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/55433529
- Начальник участка, вахтовый поселок на Ковыктинском ГКМ, от 200 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/66219666
- Инженер по комплектации оборудования, от 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/55565202
- Начальник отдела технического контроля, от 130 000 до 150 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/66527233
- Главный технолог, релокация в Бердск, от 100 000 до 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/55004042
- Токарь-расточник, от 100 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/54125148
- Пробоотборщик на золотоизвлекательную фабрику, от 100 000 руб. на руки
- https://hh.ru/vacancy/66526227
- Топ-менеджер на развитие направления типовой мебели, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/55270843
- Технолог лесозаготовительного производства, от 100 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/55394641