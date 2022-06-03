Спрос на специалистов из сферы производства вырос в Иркутской области на 72%

В мае этого года спрос на специалистов из сферы производства увеличился в целом по стране на 81%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Иркутской области потребность в таких кадрах выросла примерно на том же уровне, +72%, выяснили аналитики hh.ru. Зарплаты на высокооплачиваемые вакансии в регионе составляют от 100 до 200 тысяч рублей.

Больше всего производство нуждается в конструкторах - для них предназначено 30% от всех предложений в данной профсфере, причем за год потребность в данных профессионалах выросла в регионе более, чем в 20 раз. В пятерке самых востребованных также оказались специалисты из сферы машиностроения (20% вакансий из сферы производства), пищевой промышленности (12%), специалисты по контролю качества (12%), сотрудники по закупкам и снабжению (11%) и кадры со специализацией «управление цехом» (9%).

Специалистов по производству в Иркутске и области ищут не только местные компании, но и работодатели из других регионов, в частности из Якутии, Дальнего Востока, Новосибирской области и др.

Самая высокооплачиваемая вакансия на данный момент в сфере производства в регионе - заведующий производством и начальник участка, предлагаемая зарплата – до 200 тысяч рублей.

Высокооплачиваемые вакансии в сфере производства, Иркутская область