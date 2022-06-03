Программы комплексного страхования для малого бизнеса активнее всего приобретают компании розничной торговли

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование всегда готова поддержать малый и микробизнес и обеспечить клиентам максимальную защиту в соответствии с их запросами и потребностями. Поэтому СберСтрахование предлагает предприятиям данного сегмента программы комплексной защиты «Сбереги бизнес» и «Защита 360».

В 2021 году клиенты заключили по этим программам 23 тыс. договоров, в январе-апреле 2022 года — 8,2 тыс. договоров, что больше аналогичного периода 2021 года на 8%.

Наибольший интерес к этим программам в 2021–2022 годах проявили предприятия розничной торговли (25%). Значительное количество полисов приобрели компании сферы услуг (10,6%), сельского хозяйства (10%), транспорта и логистики (8,4%), оптовой торговли (4,4%), строительства (3,3%) и пищевой промышленности (2,5%). Также клиентами СберСтрахования по этим программам стали компании из сфер лёгкой промышленности, лизинга, машиностроения, металлургии, нефтегаза, связи и телекоммуникаций, фармацевтики, химической промышленности, энергетики и водоснабжения.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«Предпринимательская деятельность всегда подразумевает риск и ответственность. Обычно предпринимателю приходится рассчитывать только на себя, однако мы предлагаем заручиться нашей поддержкой. Оформив комплексную страховку "Защита 360", клиенты смогут сосредоточиться на развитии бизнеса и не бояться непредвиденных расходов, если что-то пойдет не по плану».

Продукт «Защита 360» позволяет индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу защитить всё необходимое в одном полисе: имущество, здоровье сотрудников и гражданскую ответственность, а также застраховать убытки от перерыва в деятельности и расходы на получение консультаций по результатам налоговой проверки. Оформить полис можно онлайн или в любом отделении Сбера. Продукт «Сбереги бизнес» обеспечивает защиту только имущественных интересов малого и микробизнеса.