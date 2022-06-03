Сбер ожидает роста заявок на образовательные кредиты под 3% годовых

Сбер готов к повышению сезонного роста спроса на льготные образовательные кредиты. Текущий портфель образовательных кредитов с государственной поддержкой, выданных СберБанком, достиг 12,3 млрд рублей ( 52 840 штук.)
Сейчас по программе «Кредит на образование с господдержкой» Сбер работает с 633 вузами и это число постоянно увеличивается. В топ-10 вузов, для обучения в которых чаще всего берут образовательный кредит, входят Высшая школа экономики, РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ им. Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.
Самые популярные специальности для обучения в кредит — юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика. Самому старшему студенту-заёмщику, получившему образовательный кредит по этой программе — 66 лет (кредит выдан в Юго-западном территориальном банке), самом младшему — 15 лет (кредит выдан в Сибирском ТБ).
Чаще всего образовательные кредиты выдают в Московском банке (31% от общего портфеля), за ним следует Северо-Западный банк (17%), затем Среднерусский банк (10%). Далее в порядке убывания — Уральский, Юго-Западный, Сибирский банк — по 8%, Волго-Вятский банк — 7%, Поволжский банк — 5%, Центрально-Черноземный банк — 3%, Байкальский банк — 2%, Дальневосточный банк — 1%.
Cергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:
«Лето — сезон поступления в вузы, и традиционно в этот период мы видим увеличение числа желающих оформить образовательный кредит. Сбер готов к этой повышенной нагрузке и с радостью поможет всем желающим стать студентом лучших университетов страны. Тем более, что условия кредитования крайне привлекательные. Выплата основного долга отложена до тех пор пока студент не окончит обучение.»
Напомним, в конце августа 2020 года ставка по кредитам на образование с господдержкой была снижена с 8,5% до 3%. Оформить кредит можно даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет, или возьмёт академический отпуск.
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Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.
Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка, а также в статье на сайте СберКлевер