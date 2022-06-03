200 риэлторов Приангарья приняли участие в конференции Сбербанка по жилой недвижимости

На конференцию, организованную Сбером, собрались 200 риелторов из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово, Саянска, Братска, Усть-Кута и Усть-Илимска. Представители ведущих агентств недвижимости обсудили текущую ситуацию на рынке жилья и ипотечного кредитования, познакомились с лучшими практиками и изменениями в процессе документооборота с Росреестром.

Эксперты банка рассказали о снижении с 30 мая ставок по ипотеке, о новых программах жилищного кредитования – «Ипотека без первоначального взноса» и «Ипотека для IT».

Так, 85 компаний области получили аккредитацию по программе «Ипотека для IT», список компаний, подходящих под условия программы, размещен на сайте, проверить организацию можно по ИНН. Для IT специалистов этих предприятий, при электронной регистрации сделки, программа предлагает процентную ставку от 4,7%.

Государственные ипотечные программы пользуются популярностью у жителей области – из почти 5,5 тысяч ипотечных кредитов, оформленных в этом году, 23% было выдано по программам «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека».

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Сегодня наши ипотечные сервисы позволяют клиенту получить качественный сервис в режиме 24/7, а программы от застройщиков «Ипотека с субсидируемой ставкой», делает собственное жильё доступнее».

Для риэлторов специалисты банка представили новые возможности платформы ДомКлик: сегодня процесс приобретения жилья от подачи заявки на ипотеку и подбора объекта до электронной регистрации сделки в Росреестре и безопасных расчётов можно оформить дистанционно. Еще один полезный сервис для увеличения продаж агентов – размещение и продвижение объявлений о продаваемой недвижимости. В случае выбора такого объекта недвижимости и его покупки в ипотеку, клиент может получить скидку в размере 0,3%.

Ирина Куклина, руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Синегорье»:

«Эта конференция долгожданная. Мы узнали о новых программах ипотечного кредитования от Сбера, узнали много полезной информации от партнеров, всё это позволит оперативно решать вопросы клиентов. А невероятная энергетика мероприятия зарядила нас на позитив и дальнейшую совместную работу».