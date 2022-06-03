Ассортимент техники и электроники сокращается — ритейлеры

Место на рынке занимают китайские и турецкие бренды, сообщает РБК.

Продавцы бытовой техники и электроники фиксируют сокращение ассортимента на фоне заявлений ряда зарубежных производителей о сворачивании бизнеса в России и логистических трудностей при поставках комплектующих.

Как рассказал РБК коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов, максимальное сокращение произошло в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой: посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны, отдельные сегменты в пылесосах. По торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple.

Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин подтвердил сокращение ассортимента техники. По его словам, в большей степени это характерно для категории смартфонов и планшетов, в частности, брендов Samsung и Apple.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что они «делают все возможное, чтобы обеспечить максимально широкий ассортимент и привлекательные цены на бытовую технику и электронику». По его словам, техника большинства привычных для россиян брендов представлена в магазинах, в то же время появляются новые или расширяют свое присутствие уже знакомые бренды, в частности растет спрос на собственные торговые марки этого ретейлера — Hi и Novex. Представители «Ситилинка», МТС и AliExpress отказались от комментариев.