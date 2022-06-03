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Сбер подарил маленьким пациентам Иркутской Детской областной больницы театральный июнь

В День защиты детей Байкальский банк Сбербанка принял участие в праздничном мероприятии, которое организовало руководство Иркутской государственной областной детской клинической больницы для своих пациентов. Во дворе больницы, на большой сцене развернулся концерт - балет, шоу баянистов, танцевальные и вокальные номера от творческих коллективов города. На лужайках расположились островки творчества, дети участвовали в различных мастер-классах, пациенты ортопедии и травматологии приехали на праздник прямо на колясках. Для тех малышей, кто не смог выйти на улицу, в палатах работали аниматоры.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Я поздравляю всех детей и родителей с замечательным праздником, желаю здоровья – это самое важное и мечтать, ведь мечты помогают двигаться вперёд и имеют свойство сбываться».

Для того, чтобы процесс лечения и выздоровления у юных пациентов проходил позитивно, Сбер подарил особенный подарок – в июне театр-студия «Театр пилигримов» даст несколько спектаклей прямо на территории больницы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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