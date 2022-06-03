Несмотря на то что первый шок прошел, ситуация глобальной неопределенности по-прежнему сохраняется. Пока не будет ясности и понимания перспектив – не будет и возможностей для принятия более четких решений, считает Татьяна Панькова, директор сектора региональных продаж ИК «Фридом Финанс» в г. Иркутске.

«В глубокой просадке все непосредственные участники текущих событий – и американский рынок, и наш, – прокомментировала Татьяна. – Рост с начала года мы видим только на рынках развивающихся сырьевых держав, таких как Бразилия, Аргентина, Катар».

В условиях неопределённости инвесторам следует придерживаться принципа диверсификации, покупая не только ценные бумаги, но и валюту. «Сегодня по доллару США мы видим уровни, достаточно привлекательные для покупки. Все, что ниже 75, – а это более-менее реальная оценка стоимости доллара – подходит для того, чтобы покупать», – считает эксперт.

По ее словам, на снижение курса повлияли ограничения, касающиеся валютной выручки и движения капитала, отказ Центробанка от бюджетного правила, сокращение – более чем на 80% – импорта. Кроме того, инвесторы активно продавали валюту в связи с опасениями по санкционным ограничениям в отношении НРД и Мосбиржи.

Тем не менее российской экономике крепкий рубль не нужен, убеждена Татьяна Панькова: «Валютная выручка – ключевой источник нашего бюджета. Наш прогноз по курсу в долгосрочной перспективе – движение вверх, хотя в краткосрочной – возможно и укрепление рубля».