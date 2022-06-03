Клиенты Tele2 откроют доступ к своим гигабайтам

Tele2 запустил новую услугу «Общий интернет». Клиенты компании теперь могут открывать доступ к своему пакету гигабайтов другим пользователям, рассказали SIA.RU в компании.

Tele2 запускает выгодные продукты для пользователей в рамках стратегии «Другие правила». С новой услугой «Общий интернет» абоненты оператора получили возможность раздавать трафик из своего пакета интернета другим клиентам. Опция доступна участникам программы «Выгодно вместе».

Организатор группы может открыть доступ к своему пакету гигабайтов сразу всем участникам или установить максимальный доступный лимит для каждого человека. Подключается новая услуга «Общий интернет» в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» во вкладке «Выгодно вместе». Стоимость услуги – 100 рублей в месяц. Пользоваться общим интернетом могут абоненты одного региона.

В рамках программы «Выгодно вместе» клиенты Tele2 объединяются в группы с друзьями, близкими и коллегами и получают скидку до 15% на ежемесячные платежи за связь. Для этого необходимо настроить «Автоплатеж» и своевременно вносить абонентскую плату за тариф. В рамках программы в группу можно объединить до пяти номеров.