Самый дорогой квадратный метр в новостройках ЦАО Москвы оценён в 5,6 млн рублей

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали (исследование есть у SIA.RU) спрос и предложение на первичном рынке ЦАО Москвы. Спрос снижается 3 месяца подряд, а цена за 1 кв. м. достигает отметки в 5,6 млн рублей.

По итогам апреля 2022 года, спрос на покупку новостроек в ЦАО Москвы снизился на 35,9% относительно марта. На данный момент количество покупательских запросов снижается три месяца подряд начиная с февраля.

Кроме того, в апреле 2022 года спрос на новостройки, расположенные в центре столицы, сократился на 59,73% относительно апреля 2021 года, а также на 18,01% относительно апреля 2020 года.

По итогам первых четырёх месяцев текущего года – с января по апрель – спрос на новостройки в ЦАО Москвы сократился на 26,85% относительно аналогичного периода прошлого года.

На данный момент в 10 центральных районах столицы экспонируется 1,7 тыс. квартир в новых домах. Основной объём представлен в Пресненском. В этой локации представлено 649 объектов. Самый скромный выбор отмечен в Тверском районе столицы, где представлено всего 23 лота.