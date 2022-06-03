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82 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

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Общее число больных с начала пандемии – 294 278.

Лидер по числу заражений в регионе – Иркутск (+23), второе место за Ангарском (+18), третье за Усольем-Сибирским (+9), четвертое за Иркутским районом (+8), пятое место делят Братск, Куйтунский и Шелеховский районы с дневным приростом в 5 больных.

Заболеваемость в остальных населенных пунктах Приангарья не превышает двух случаев за сутки.

В медучреждениях остаются 315 человек, выздоровели за стуки – 122, скончались два пациента с инфекцией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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