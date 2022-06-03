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Ростуризм: россияне смогут использовать карту «Мир» почти во всех отелях Турции

Российские туристы в текущем году смогут расплачиваться картой «Мир» почти во всех отелях Турции, инфраструктура готова, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

– На днях общалась с министром культуры и туризма Турции господин Эрсоем, который подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой "Мир" почти во всех отелях Турции. Уже сегодня значительная часть инфраструктуры страны принимает карту, – написала госпожа Догузова в своем Telegram-канале.

По словам главы Ростуризма, содействие расширению использования карты «Мир» за рубежом является одним из ключевых направлений работы ведомства в сфере зарубежного туризма.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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