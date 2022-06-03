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ЦБ: Ситуация в экономике лучше, чем ожидалась

Ситуация в российской экономике в апреле-мае складывалась лучше, чем ожидалось. Негативная динамика существенно замедлилась после резкого ухудшения в марте, вызванного изменением внешних условий. При этом экономика находится только в самом начале периода структурной перестройки, говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

– В апреле – мае ситуация в российской экономике складывалась лучше, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. После резкого ухудшения в марте экономика значительно замедлила негативную динамику. Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле – мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым, – считает регулятор.

Недельный рост цен в мае значительно снизился под влиянием нескольких разовых дезинфляционных факторов, прежде всего укрепления рубля. По мнению регулятора, проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать возвращению инфляции к 4% в 2024 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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