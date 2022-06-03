Режим ЧС отменен в Усолье-Сибирском с 1 июня - Кобзев

На площадке «Усольехимпрома» завершен первый этап ликвидационных мероприятий. Cегодня на заседании межведомственной рабочей группы под председательством зампреда Правительства РФ Виктории Абрамченко подвели итоги.

- Сделано немало: перезатаривание опасных емкостей, приведение в безопасное состояние скважин рассолопромысла, локализация вреда от нефтяной линзы и демонтаж цеха ртутного электролиза. По итогам 2021 года поручения Президента по полному обезвреживанию и приведению объектов в безопасное состояние выполнены. С 1 июня режим ЧС в Усолье-Сибирском отменён, - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На следующем этае предстоит расчистить территорию для дальнейшего строительства экотехнопарка и начать переработку опасных отходов.

По словам главы региона, уже начались работы по демонтажу зданий и сооружений, предусмотренных комплексным планом. Всего в него входят 204 сооружения. Обезвреженные строительные отходы могут быть использованы для дальнейшей рекультивации площадки. Новые технологии позволяют задействовать их для купирования шламонакопителя и приведения территории в порядок.