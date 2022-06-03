В Иркутске прошло совещание по развитию авиационной промышленности

Сегодня, 3 июня, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов в рамках рабочего визита в Приангарье посетил Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут». В Иркутскую область вице-премьер прибыл из Комсомольска-на-Амуре. Там он побывал на другом предприятии объединенной авиастроительной корпорации – авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина, где реализуется проект по производству ближнемагистрального самолета Суперджет-NEW.

Цеха ИАЗ Юрий Борисов осмотрел вместе с руководством завода и первым заместителем Губернатора - Председателем Правительства Иркутской области Константином Зайцевым.

Как подчеркнул Константин Зайцев, предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков региона и вносит значительный вклад в научно-техническое, промышленное и социальное развитие города Иркутска и Иркутской области.

Вице-премьеру доложили о реализации программы технического перевооружения предприятия, а также о планах по серийному производству самолетов МС-21.

- В условиях объявленных Западом санкций у нас появилась уникальная возможность за счет неиспользованных ранее внутренних резервов возродить мощный отечественный авиапром и совместными усилиями наполнить парк российских авиакомпаний самолетами отечественного производства. Масштабные гражданские проекты объединенной авиастроительной корпорации: перспективный магистральный самолет МС-21 и ближнемагистральный самолет Суперджет, - подчеркнул Юрий Борисов.

В Иркутске зампред провел совещание по развитию авиационной промышленности. Обсудили возможность ускоренной реализации проектов МС-21 и Суперджет-NEW, подготовки серийного производства, а также необходимые решения для реализации импортозамещения основных систем и агрегатов.

Юрий Борисов отметил, что программы МС-21 и Суперджет последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Завершение сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и самолета Суперджет-NEW с замещением импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года.

- Основное направление работ по программе МС-21 – это проведение летных испытаний самолета МС-21-310, оснащенного российскими двигателями ПД-14. Испытания идут интенсивно, - отметил вице-премьер.

По результатам испытаний Росавиация оформит «главное изменение в сертификат типа» на самолет МС-21. Воздушное судно с зарубежными двигателями было сертифицировано в декабре 2021 года. Иностранные системы самолета будут заменены на российские. Работа началась еще до санкций, сейчас темпы наращиваются. Предстоит заменить свыше 80 импортных систем и агрегатов.

Напомним, в 2018 году, после введения США торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит», стартовала разработка отечественных композитов. Первый полёт с крылом из российских композитов МС-21 совершил в конце 2021 года.