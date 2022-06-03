Рублю всё нипочём

ЕС в пятницу опубликовал шестой пакет антироссийских санкций, но на рубль всё это оказало лишь кратковременное давление. Доллар торгуется на уровне 61,25, евро – 65,09 руб.

В рамках нового пакета ограничительных мер Евросоюз ввёл запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ. Отмечается, что поэтапный отказ от сырой нефти займет около 6 месяцев, а от нефтепродуктов — до 8 месяцев. Кроме того, санкции предполагают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков — Сбербанка, МКБ и Россельхозбанка. В черный список включили 18 юридических лиц и 65 физических. В том числе: основатель Яндекса Аркадий Волож.

- Пока жесткие санкции не снижают приток инвалюты на российский рынок, обеспеченный большой экспортной выручкой, что защищает рубль от глубокого и продолжительного снижения, - отмечают эксперты БКС.