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Назван объект, который реконструируют в Шелехове по программе благоустройства

Мэр Шехехова Иркутской области Сергей Липин рассказал об объекте, который будет благоустроен в городе в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«Подвели итоги рейтингового голосования. В следующем году будет отремонтирована площадь у магазина "Хлеб-Соль" в 20 квартале. На втором месте оказался  бульвар "Комсомольский", проиграв 28 голосов. Спасибо всем, кто принял участие в выборе территории!», – говорится в сообщении.

«Формирование комфортной городской среды» – это федеральный проект, существующий с 2017 года и преследующий цель создать удобную, качественную и комфортную городскую среду для жизни граждан. Условием программы является вовлечение жителей в благоустройство – именно они выбирают объект, который будет преображен. Лучшие проекты получают существенную финансовую поддержку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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