Автомобиль «Яндекс. Такси» перевернулся в Иркутске – пострадали пассажир и водитель

ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на улице Трактовой в Иркутске – там перевернулся автомобиль «Яндекс. Такси», в результате чего травмы получили пассажир и водитель, сообщает пресс-службы региональной полиции.

Фото региональной полиции

«На улице Трактовая вблизи пересечения с улицей Челюскинцев водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. С места происшествия экипажем скорой помощи в медучреждение доставлен 57-летний водитель и 20-летний пассажир иномарки, получившие травмы», – говорится в сообщении.

На месте находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются все причины случившегося.