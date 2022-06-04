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Автомобиль «Яндекс. Такси» перевернулся в Иркутске – пострадали пассажир и водитель

ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на улице Трактовой в Иркутске – там перевернулся автомобиль «Яндекс. Такси», в результате чего травмы получили пассажир и водитель, сообщает пресс-службы региональной полиции.

<p>Фото региональной полиции</p>

Фото региональной полиции

«На улице Трактовая вблизи пересечения с улицей Челюскинцев водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. С места происшествия экипажем скорой помощи в медучреждение доставлен 57-летний водитель и 20-летний пассажир иномарки, получившие травмы», – говорится в сообщении.

На месте находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются все причины случившегося.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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