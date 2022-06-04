Сеть гостиниц Marriott заявила о приостановке деятельности в России

Американская сеть гостиниц Marriott 3 июня сообщила, что приостанавливает деятельность на территории России, следует из данных на сайте компании.

«Мы пришли к мнению, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в РФ», – говорится в сообщении.

При этом компания решила продолжить поддерживать сотрудников в Украине и России, направив $1 млн для помощи им и их семьям.

Marriott International, по данным на начало января 2019 года, владела 29 гостиницами в 13 регионах России с общим номерным фондом в 6543 комнаты.