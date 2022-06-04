Часть магазинов LEGO в России приостановила работу из-за отсутствия поставок

Сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок, сообщила в рассылке клиентам компания «Мир кубиков», которая является официальным представителем компании в РФ.

«К сожалению, ситуация с санкционным давлением повлияла и на нашу сеть тоже. Поставки LEGO в Россию временно приостановлены, и мы продолжаем работать только на локальных складских запасах. В связи с этим на время мы «замораживаем» работу некоторых магазинов. Очень надеемся, что эта мера временная, и позднее мы сможем снова открыть их для вас», – говорится в сообщении.

Lego Group – датская частная компания, занимающаяся производством одноимённых серий развивающих игрушек, представляющих собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов. История организации началась в 1932 году.