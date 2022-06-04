«Заповедное Прибайкалье» запросило у Минприроды РФ более 100 млн руб. на уборку свалок в нацпарке

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» запросило у Минприроды РФ более 100 млн рублей на ликвидацию в 2022 году девяти несанкционированных свалок в Прибайкальском национальном парке – самом протяженном нацпарке России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Запрошено финансирование на ликвидацию свалок в местности Волчья Падь, поселке Большие Коты, деревнях Нарин-Кунту, Тырган, Шарат-Тоготском муниципальном образовании и две в Листвянском лесничестве. Всего девять объектов. Общая сумма по смете – 100 млн 391 тыс. рублей», – сказали в пресс-службе.

Самая же большая из этих свалок располагается в местности Волчья Падь. Ее площадь составляет 6,83 га. По оценке специалистов «Заповедного Прибайкалья», там находится более 18 тыс. куб. м отходов.