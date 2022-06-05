Мэрию Ангарска, два министерства и МКУ обвинили в сговоре при покупке детского сада

УФАС по материалам прокуратуры установило наличие антиконкурентного соглашения при приобретении школы в 2020 году за 290 млн рублей в городе Ангарске Иркутской области, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура выявила, что детский сад фактически строился по заказу и под контролем администрации Ангарского городского округа. Таким образом, была ограничена конкуренция.

«Материалы проверки прокуратура направила в УФАС Иркутской области для проведения антимонопольного расследования. По результатам их рассмотрения УФАС признал администрацию и структурные подразделения администрации Ангарского городского округа, МКУ «Служба муниципального хозяйства», министерство образования Иркутской области, министерство строительства Иркутской области и правительство Иркутской области нарушившими антимонопольное законодательство, ограничившими доступ на выполнение работ иными организациями в связи с достижением соглашения», – говорится в сообщении.