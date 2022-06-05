В 10 раз увеличат штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах России

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что планируется увеличение штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесах страны в 10 раз для граждан.

«С 8 июня 2022 года Федеральным законом ужесточается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, увеличиваются размеры административных штрафов в среднем для граждан – в десять раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – в два раза», – говорится в сообщении.

Инициатором законопроекта выступило законодательное собрание Кемеровской области. МЧС России поддержаны данные меры.