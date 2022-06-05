Водитель иномарки врезался в ювелирный магазин в центре Иркутска

Полиция разыскивает неизвестного водителя, который сегодня въехал на серебристой иномарке в ювелирный магазин в центре Иркутска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что инцидент произошел рано утром около 4:20. Тогда водитель машины в кузове универсал серебристого цвета въехал в здание, расположенное на пересечении улиц Карла-Маркса и Сухэ-Батора. После случившегося автомобилист скрылся с места ДТП.

Граждан, что-либо знающих о личности вероятного виновника аварии, просят сообщить об этом по телефонам дежурной части 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02. Также правоохранители призывают водителя самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции.