Владельцы горящего в центре Иркутска кафе не пустили пожарных тушить огонь

Пожар произошел сегодня в кафе в центре Иркутска – к месту случившегося прибыли огнеборцы, которых хозяева не пустили внутрь заведения, сообщает пресс-служба ГК МЧС России по региону.

«Сегодня в 15:37 в пожарно-спасательную службу города Иркутска поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Софьи Перовской. К месту пожара были направлены два пожарных расчета. На момент прибытия первых подразделений шел дым из окон второго этажа здания. Однако хозяева кафе не впустили пожарных внутрь для проведения разведки и тушения пожара. Эвакуация посетителей не проводилась», – рассказали в ведомстве.

После длительных переговоров сотрудникам МЧС все-таки удалось попасть в помещение. По предварительной информации, в здании тлел утеплитель в межэтажном перекрытии, но провести контрольное вскрытие перегородки пожарным не позволили. В адрес огнеборцев стали поступать различные угрозы, поэтому к месту возгорания были вызваны сотрудники полиции. Только после их вмешательства пожарные смогли приступить к работе.

По факту случившегося проведут проверку, будет дана правовая оценка действиям владельцев кафе.