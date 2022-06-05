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Жительница Приангарья устроила в доме майнинг-ферму – за это она заплатит 1,3 млн рублей

Жительнице села Невон Усть-Илимского района Иркутской области придется заплатить почти 1,3 млн рублей за то, что она устроила нелегальную майнинг-ферму на территории своего частного дома и приусадебного участка: деньги – плата по новому тарифу, который ввели для потребителя ввиду чрезмерных расходов, сообщает пресс-служба Усть-Илимского районного суда.

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Установлено, что женщина обратилась в энергоснабжающую организацию с заявкой увеличить мощность устройства для приема электричества с 15 до 70 кВт. После – установила 40 устройств для майнинга, систему охлаждения и стала потреблять электроэнергию в масштабах, значительно превышающих потребление населением.

Обнаружив это, Иркутская энергосбытовая компания пересчитала пользователю плату за электричество по коммерческому тарифу, а не по тарифу для населения, действующему ранее. Таким образом, у потребителя появился долг за электричество.

Хозяйка майнинг-фермы пыталась через суд отменить плату за электроэнергию, однако сделать это не удалось: суд поддержал энергосбытовую компанию, а также поручил женщине оплатить дополнительно госпошлину в размере 15 тысяч рублей.

Ответчица намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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