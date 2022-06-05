Два человека пострадали в ДТП с участием иномарки и мотоцикла BMW в Иркутском районе

Мотоцикл BMW и автомобиль Toyota Aqua столкнулись на трассе «Иркутск – Большое Голоустное», в результате столкновения пострадали два человека, сообщает региональная полиция.

Фото полиции Иркутской области

Установлено, что 50-летний водитель мототехники столкнулся с хэтчбэком, за рулем которого был 39-летний мужчина. В результате случившегося 48-летнего пассажира мотоцикла с травмами доставили в медучреждение, а водителю двухколесного транспорта медики оказали помощь на месте происшествия.

По одной из версий, мотоцикл, двигавшийся в попутном направлении с автомобилем в сторону Байкала, опережал машину по обочине. При повороте машины направо произошло столкновение.

Это не единственная авария с участием мототранспорта, случившаяся за последние сутки в Приангарье. Чуть позже мотоцикл «Ямаха» столкнулся с микроавтобусом «Истана» в Иркутске. По предварительным данным, 61-летний водитель четырехколесного транспорта, выезжая с улицы Волжская, повернул налево и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение с мотоциклом.

Фото полиции Иркутской области

25-летнего водителя «Ямахи» из Нижнеудинска с различными повреждениями госпитализировали. В обоих случаях водители автомобилей не пострадали.