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Отката рубля можно ожидать уже в начале второго квартала 2022 года – эксперт

При этом покупать доллары или евро, по его мнению, сейчас не стоит. Об этом рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Сдерживать рост курса доллара, до 70-75 рублей сейчас нет смысла, поскольку это негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта», — считает эксперт.

«Если есть желание заработать на ослаблении рубля, лучше делать это через юань. Ничто не мешает ЕС и США закрыть валютные счета и другим российским банкам», — подытожил Тузов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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